Zahlen und Fakten : Fachkräftemangel ist für viele Firmen ein großes Problem

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein legt ihren Geschäftsbericht 2018/19 vor.

So wurden von der IHK 1092 Gefahrgutfahrer im vergangenen Jahr geprüft, 3542 Rechtsauskünfte erteilt und 4633 Unternehmen an Planungsverfahren beteiligt. „Mit unserem 43-seitigen Geschäftsbericht möchten wir die Öffentlichkeit in komprimierter Form über unsere verschiedenen Aktivitäten des Haupt- und Ehrenamts, über unsere Dienstleistungen, Veranstaltungen und politischen Gespräche informieren“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Den Mitgliedsunternehmen und Partnern in Politik und Verwaltung steht die IHK in vielen Bereichen zur Seite – unter anderem bei Fragen zur beruflichen Bildung, bei der Existenzgründung, beim Infrastrukturausbau, bei der Gewerbeflächenentwicklung sowie bei den Themen Internationalisierung, Forschung und Entwicklung und Energieeffizienz.