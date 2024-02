Traditionsgeschäft für Herrenwäsche in Krefeld Warum Herr Adolphs sein Geschäft aufgibt

Zuletzt hat das Geschäft dann doch immer weniger Geld erwirtschaftet. Und es gab das merkwürdige Phänomen, dass ein Fachgeschäft für feine Herrenwäsche, das über Jahrzehnte ein Begriff war in Krefeld, nicht mehr durchweg gekannt wurde. „Ich hatte eine Frau aus Bockum im Laden, die hocherfreut über das Angebot war, aber sagte, sie lebe seit 20 Jahren in Krefeld, sei aber noch nie hier an meinem Geschäft vorbeigekommen“, berichtet Herr Adolphs. Können Bürger ihre Stadt verlernen? Jedenfalls wurde die Lage des Geschäfts immer wichtiger, und die war nicht so gut: auf der Ecke schräg gegenüber der Dionysiuskirche. Es kam einfach zu wenig Laufkundschaft vorbei oder wie Herr Adolphs sagt: „Dieses Stück ist so tot, toter geht’s nicht.“