Hilfe für kleine und mittelständische Unternehmen Fachberater informieren per Hotline rund ums Thema Matching

Werden Firmen zu Ausbildungsbetrieben, ist das eine Investition in die personelle Zukunft. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist die Suche nach geeigneten Auszubildenden aber oft schwierig. Deshalb bietet die Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein diesen Betrieben am Mittwoch, 7. Februar, eine Hotline zum Thema Matching an.