Soziales Engagement in Krefeld Fabritz-Schülerin gewinnt Zonta-Preis

„Sophie Stöbe überzeugte unsere Jury vor allem durch ihr sehr vielschichtiges und breit gefächertes soziales Engagement, sowohl in der Schule als auch in sozialen Projekten in Krefeld“, sagt Silke Völker, die die sechsköpfige Jury im Zonta-Club leitet. Zudem zeige sie Bereitschaft, Führungsaufgaben zu übernehmen und Mitschüler zur Hilfestellung zu motivieren. Die junge Frau sei außerdem sehr interessiert an anderen Ländern und Kulturen und „zeichnet sich durch ein gutes Verständnis interkultureller Beziehungen aus“, ergänzt Völker. Ebenso habe sie gute Lösungsansätze aufgezeigt, wie man die Stellung von Frauen in Deutschland sowie Frauen und Mädchen in Bildung und sozialer Kompetenz stärken könne.