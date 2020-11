Aktion des Abiturjahrgangs des Fabritianum in Krefeld : Fabritianer verkaufen Stadtbad-Fotokalender

Krefeld Der Abiturjahrgang des Fabritianum hat einen Fotokalender vom Alten Stadtbad an der Neusser Straße erstellt. Der Erlös geht an den Verein Freischwimmer.

(RP) Mit Helmen und Taschenlampen bewaffnet wanderten die Abiturienten des letzten Abiturjahrgangs des Gymnasiums Fabritianum Anfang des Jahres durch die verlassenen Hallen des alten Stadtbades an der Neusser Straße. „Man hat das Gefühl, in eine längst vergangene Zeit einzutauchen“, staunt ein Schüler, während er an dem alten Kassenhäuschen vorbeiläuft, an dem auf einem Schild zu lesen ist: „Bin gleich wieder da“. Das prachtvolle Jugendstilbadehaus von 1890, in dem so viele das Schwimmen gelernt haben, steht nun schon seit mehreren Jahrzehnten leer und zerfällt langsam – ein Zustand, den die faszinierten Schüler nicht hinnehmen wollen. Die Idee eines Fotokalenders entstand. Und dann kam der Lockdown, die Idee ließ sich im Distanzlernen nicht weiterverfolgen, die Abiturprüfungen hatten Vorrang. Doch Sozialwissenschafts- und Kunstlehrerin Jessica Schwens ließ nicht locker und schlug das Projekt ihrem Kurs in der Stufe darunter vor. Mit großem Engagement übernahmen die Jüngeren die Idee und bieten nun verschiedene Produkte mit den Fotos ihrer Vorgänger zum Verkauf an. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Verein Freischwimmer, der schon seit einigen Jahren auf dem Gelände aktiv ist, Teile als soziokulturellen Freiraum entwickelt und das Projekt der Gymnasiasten tatkräftig unterstützt hat. Entstanden sind zwei Fotokalender in DIN A3 (20 Euro) oder zwei Download-Pakete (zehn Euro) für eigene Ideen; produziert wird nach Zahungseingang, die letzte Bestellung ist am 1. Dezember möglich.