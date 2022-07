Fabrik Heeder ist wichtige Spielstätte für den zeitgenössischen Tanz : Krefeld erhält 90.000 Euro für Modernen Tanz

Krefeld Das Kulturbüro der Stadt Krefeld erhält ab diesem Monat für die Fabrik Heeder erneut die dreijährige Mittelzentren-Förderung „Tanz/Performance“ des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zuvor hat eine Jury über die eingereichten Konzepte verschiedener Spielorte entschieden. Mit der Förderung stehen dem Kulturbüro in der zweiten Jahreshälfte 2022 insgesamt 15.000 Euro, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 30.000 Euro und 2025 noch einmal 15.000 Euro zur Verfügung. „Die erneute Förderung ist eine wunderbare Bestätigung des langjährigen Engagements des Kulturbüros für den zeitgenössischen Tanz“, sagt Dorothee Monderkamp, stellvertretende Leiterin des Kulturbüros. „Es ist eine außerordentlich große Freude, die in den vergangenen Jahren durch die Mittelzentren-Förderung ermöglichten Formate damit fortzuentwickeln und weitere Akzente für die Ausgestaltung unseres Angebotes im Bereich des zeitgenössischen Tanzes setzen zu können“, so Monderkamp, die für den zeitgenössischen Tanz in der Fabrik Heeder verantwortlich ist.

Die Mittel werden unter anderem für die Formate „Move in Town“, „First und Further Steps“ sowie „Move!“ eingesetzt. Eine Fortsetzung der Förderung als Mittelzentrum erhalten neben der Fabrik Heeder das Theater im Ballsaal gemeinsam mit der Brotfabrik in Bonn sowie die Tanzfaktur in Köln und das Maschinenhaus in Essen. Neu in der Mittelzentren-Förderung sind „DansArt Tanznetworks“ in Bielefeld sowie der Produktionsort „Barnes Crossing“ in Köln.