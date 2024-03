Schäden an Straße in Krefeld Wenn zehn Zentimeter tiefe Schlaglöcher den Wintergarten zerstören

Der Zustand der Straßen wird in der Krefelder Bürgerschaft zunehmend zum Ärgernis. Es gibt kaum einen Verkehrsweg, in dem es keine Schlaglöcher und Unebenheiten gibt. Vor allem die Straßen, auf denen Gleise verlegt sind, weisen Schäden entlang der Schienen auf. Den Vogel bei allem schießt wohl die Hückelsmaystraße in Forstwald ab. Der Zubringer zur Autobahn und zur Untergath sowie Verbindung zum Logistikzentrum Fichtenhain mit Zentrallager für Branchenriesen wie Netto, Asics und DSV ist in einem katastrophalen Zustand. „Wir sind seit fünf Jahren mit den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung per Mail und über die Maak-et-App im Kontakt, erklären die Anwohner Wolfgang und Alice Herboth sowie Sandra Holthausen und Stephan Elsner. Zum Positiven habe sich am Straßenzustand dennoch nichts geändert. Hin und wieder sei eine Schüppe Kaltasphalt in ein Loch gestampft worden. Diese Reparatur habe dann von 12 bis Mittag gehalten, berichtete Wolfgang Herboth.