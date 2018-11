Rauchwolke über Schmolz und Bickenbach: Zwei Verletzte nach Explosion bei Krefelder Stahlproduzent

Krefeld Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach hat es am Mittwoch eine Explosion gegeben. Etwa 27 Menschen mussten vor Ort behandelt werden, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ruft Anwohner dazu auf, die Fenster geschlossen zu halten.

Oliver Schaulandt (oli) ist Redakteur am Newsdesk der Rheinischen Post in Krefeld.

Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach hat es am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben. Der Zwischenfall habe sich im Schmelzofen auf dem Gelände der Gießerei ereignet, sagte ein Feuerwehrsprecher. 27 Menschen wurden behandelt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden - in einem Fall wegen Verbrennungen. Das sagte die Feuerwehr unserer Redaktion. Um 15.30 Uhr meldete die Krefelder Polizei bei Facebook, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Über dem Gelände stiegen Flammen und eine dunkle Rauchwolke auf, die in Richtung Hüls wehte. Sie war schon von weitem sichtbar, ein Geruch von verbranntem Bitumen lag über dem Ortsteil. Die betroffene Halle des stahlverarbeitenden Unternehmens ist inzwischen geräumt und gelöscht. Diese war mit Bitumen gedeckt, das Feuer gefangen hatte und den beißenden Geruch verursacht.

Werksangestellte berichteten von einem lauten Knall bei der Explosion. Zu dem Zeitpunkt befanden sich etwa 40 Mitarbeiter in der Halle, in der insgesamt drei Stahlöfen in Betrieb waren und flüssigen Stahl enthielten. Durch die Explosion gab es eine große Staubentwicklung, dadurch bestand kurzzeitig Gefahr, dass die beiden weiteren Öfen ebenfalls explodieren könnten. Die Feuerwehr leitete Sofortmaßnahmen dagegen ein, die schnell Erfolg zeigten. Die weiteren unbeschädigten Öfen wurden kontrolliert heruntergefahren.