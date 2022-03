14 Branchen gaben sich am 12. März 1947 in Krefeld die erste Satzung : Experten wollen die Lücke an Fachkräften schließen

14 Branchen gaben sich am 12. März 1947 in Krefeld die erste Satzung

Krefeld Die Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein ist seit 75 Jahren in der Region aktiv und führt einen offenen Dialog mit Gewerkschaften, Politik, Verwaltungen und Wissenschaft.

Aktuell blickt die Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein auf 75 Jahre als wichtige Stimme in der Region zurück. Seit sich der Zusammenschluss aus 14 Branchen der Metall- und Elektroindustrie am linken Niederrhein am 12. März 1947 in Krefeld die erste Satzung gegeben hat, geht er in den offenen Dialog mit Gewerkschaften, Politik, Verwaltungen, Wissenschaft, Medien und der Öffentlichkeit. „Als überzeugte Verfechter der Tarifautonomie stehen wir für eine gelebte Sozialpartnerschaft“, sagt der Vorsitzende der Unternehmerschaft Metall- und Elektroindustrie Niederrhein, Marcus Miertz. „Wir haben den Anspruch, Tarifpolitik aktiv mitzugestalten und damit langfristig wettbewerbsfähige und mittelstandsfreundliche Arbeitsbedingungen für die Unternehmen in der Region zu schaffen.“