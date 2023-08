400 Medikamente schon jetzt nicht verfügbar Dramatische Aussichten: Infektionswelle kommt, doch Medikamente fehlen

Mit Sorge blicken Apothekerverband Niederrhein und Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte auf den Winter. Sie befürchten, dass sich die Zustände, wie sie in der vergangenen Erkältungssaison geherrscht haben, wiederholen werden: Lieferengpässe vor allem für Kinderarzneien, hohe Arbeitsbelastung in den Apotheken und Arztpraxen, eine Infektionswelle, wie sie derzeit in Australien grassiert. Auch Mareile Schlebes, Sprecherin der Krefelder Apotheken, und Kinderarzt Dr. Robert Primke blicken sorgenvoll auf die kommenden Monate. „Wir werden definitiv wieder Lieferschwierigkeiten haben, da die Probleme von vor einem Jahr längst nicht behoben sind“, sagt Schlebes.