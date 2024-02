Krefelder Verwalung schnürt Hilfspaket Experten geben Tipps gegen Leerstand in der City

Die Krefelder Werbegemeinschaft hat in einem Offenen Brief (www.werbegemeinschaft-kr.de) unter anderem Händler in der Innenstadt dazu aufgefordert, mehr Verantwortung für die eigene Präsentation zu übernehmen. Auch Eigentümer innerstädtischer Immobilien wurden aufgefordert, aktiv gegen Leerstand vorzugehen und ihre Objekte aufzuwerten. Die Stabsstelle Innenstadtkoordination und das Stadtumbaubüro der Stadt Krefeld informieren in diesem Zusammenhang noch einmal über kostenfreie Angebote für Händler, Dienstleister, Gastronomen und Eigentümer in der Innenstadt.