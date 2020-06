Vorläufig entspannte Situation : Experten führten in Krefeld 8251 Corona-Abstriche durch

Krefeld Die Situation im benachbarten Moers, wo in der vergangenen Woche in einer Döner-Fabrik zahlreiche Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden waren, hat der Krefelder Krisenstab weiterhin ununterbrochen im Blick.

Die Zahlen in Krefeld scheinen konstant: Neun Personen waren nach der jüngsten Auskunft des Krisenstabes in Krefeld mit dem Corona-Virus infiziert, niemand muss derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Der langsame Anstieg setzte sich in der vergangenen Woche allerdings fort. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei drei pro 100.000 Einwohner und damit nach wie vor weit vom Grenzwert 50 entfernt. Bei 652 positiv Getesteten gelten 621 Menschen als genesen. Die Zahl der gesamten Quarantäne-Fälle stieg auf 2250, die Zahl der Abstriche auf 8251.