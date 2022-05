Gesundheit in Krefeld : Experten diskutieren über künftigen Aufgaben der Pflege

Gesundheit in Krefeld

Krefeld Unter dem Stichwort „Kammer vor Ort“ informierte der Errichtungsausschuss für die Pflegekammer NRW bei den Alexianern in Krefeld. Elias Demuß, Pflegedirektor der Alexianer Krefeld GmbH: „Die zum Teil kontrovers geführten Diskussionen machten sicher für viele Vieles klarer.“

Der Errichtungsausschuss der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen war für alle Pflegefachpersonen im Raum Krefeld bei den Alexianern zu Gast. Im Rahmen der Aktion „Kammer vor Ort – Nah. Miteinander. Engagiert.“ wurde informiert, diskutiert, beglaubigt und registriert. Die Fachkräfte konnten sich in zwei Vortrags-Blöcken in der Alexianer Akademie für Pflege über die künftigen Aufgaben der Pflegekammer und den Prozess der „Errichtung“ schlaumachen. Der „Kammer-Bully“ stand im Alexianer-Park bereit, um weitere Fragen zu klären, die Berufsurkunden zu beglaubigen und die Registrierung zur Mitgliedschaft in der künftigen Pflegekammer NRW vorzunehmen.