Wohnungseinbruchdiebstahl in Krefeld : Experten der Kripo geben Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet jährlich hohe Fallzahlen für den Wohnungseinbruchdiebstahl. Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld „Riegel vor - sicher ist sicherer“: Sonntag, 25. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, gibt es eine offene Beratungsstelle in den Räumen des Kriminalkommissariats an der Hansastraße.

Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Wie kann ich der Polizei helfen? Um diese und weitere Fragen geht es in der nächsten Woche rund um den landesweiten Aktionstag der Polizei NRW am 25. Oktober 2020. Auch die Polizei Krefeld beteiligt sich mit diesem Beratungsangebot: Sonntag, 25. Oktober, 10 bis 16 Uhr, gibt es eine offene Beratungsstelle in den Räumen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz an der Hansastraße 25. Dort zeigen die technischen Berater der Polizei anhand von Exponaten Sicherungsmöglichkeiten gegen Einbrecher. Trotz Corona-Pandemie ist die Einhaltung der Hygienevorschriften gewährleistet. Eine Anmeldung ist wünschenswert unter: kv.krefeld@polizei.nrw.de. Der Eintritt ist natürlich kostenfrei.

Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet jährlich hohe Fallzahlen für den Wohnungseinbruchdiebstahl. Beliebte Angriffspunkte für Einbrecher sind alle schlecht gesicherten Gebäudeöffnungen (Haustür, Wohnungseingangstür, Balkontüren, Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge). Dass man sich vor einem Einbruch schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Mehr als 40 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Der Anteil der Versuchstaten steigt kontinuierlich.

Neben dem richtigen Verhalten können auch mechanische und elektronische Sicherheitsprodukte vor Kriminalität, insbesondere Einbruchskriminalität, schützen. Die Wirksamkeit dieser Sicherungsprodukte ist nur bei einer fachgerechter Projektierung und Montage gewährleistet. Neben Adressennachweisen gibt es für die Bürger Informationen darüber, welche Voraussetzungen für die Aufnahme in den Adressennachweis vorliegen müssen und welche Pflichten von den aufgenommenen Firmen anerkannt wurden oder anerkannt werden müssten.