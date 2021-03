Aus den Krefelder Schulen : Schulamt hat jetzt einen Experten für Digitalisierung

Krefeld Jürgen Maas, Chef des Krefelder Schulamtes, hat einen neuen Mitarbeiter. Stefan Haase kümmert sich ab sofort um die digitale Ausstattung der Krefelder Schulen in seiner Funktion als „Beauftragter für Digitalisierung in der schulischen Bildung“.

Die Verwaltung hat wie berichtet im Zuge der Sofortausstattungsprogramme des Landes NRW 4.996 Apple iPads für Schüler bestellt. Auch die Lehrer gingen nicht leer aus. Für sie wurden 1.718 Tablets und 736 Laptops über das Programm zur Bereitstellung dienstlicher, digitaler Endgeräte für Lehrkräfte angefordert. Alle Laptops konnten laut Stadt bereits vollzählig an insgesamt 28 Schulen ausgeliefert und dort in Betrieb genommen werden. 19 von 29 eingeplanten Schulen wurden zudem mit 714 Tablets versorgt. Außerdem wurden iPads für 3.121 Schüler an 41 Schulen ausgeliefert. Nach der Inbetriebnahme durch die Schulen stehen die Geräte nun zur Ausleihe an Lehrkräfte und bedürftige Schüler zur Verfügung.