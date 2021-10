Vorsorge in Krefeld : Gesundheitszentrum appelliert für Grippe-Impfung

Krefeld Mediziner erwarten eine Grippewelle für den Herbst. Die Impfung kann zeitgleich mit der Corona-Impfung erfolgen. Ein Gesundheitsexperte erklärt, für wen die Impfung wichtig ist.

Wer möchte, kann sich gleichzeitig gegen Corona und gegen Grippe impfen lassen. Denn: Zwischen einer Corona-Impfung und anderen Totimpfstoffen muss kein Abstand mehr von 14 Tagen eingehalten werden, so Heynckes. Er rät aber, sich nicht beide Spritzen in den selben Arm setzen zu lassen.

In früheren Jahren mit hohen Zahlen an Grippe-Erkrankten hat es immer auch mal Engpässe gegeben, weil nicht genügend Impfstoff nachgeliefert wurde. Die DAK-Gesundheit rechnet mit keiner Impfstoff-Knappheit in dieser Saison. „Die Ansage der Politik lautet, dass es für alle, die sich gegen Grippe impfen lassen möchten, auch Impfstoff geben wird“, so der Krefelder Sprecher.