IHK legt Gründerreport vor Existenzgründer sind wichtige Impulsgeber

So wie die drei Gründer von CRCL haben sich im vergangenen Jahr 1288 Menschen in Krefeld selbstständig gemacht. Im gleichen Zeitraum haben auch 1148 Unternehmerinnen oder Unternehmer ihre Firma aufgegeben. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es 1362 Gründungen und 1109 Aufgaben. Damit verzeichnet Krefeld ein Minus von rund 5,43 Prozent bei den Gründungen und ein Plus von etwa 3,52 Prozent bei den Aufgaben. Im Saldo hat im vergangenen Jahr die Zahl der Unternehmen in Krefeld um 140 Firmen zugenommen. Das sind die wesentlichen Krefeld-Kennziffern des Gründungsreports 2023, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein auf der Datenbasis des Landes NRW erarbeitet hat.