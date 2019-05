Im Alter von 63 Jahren gestorben : Exequien für Pfarrer Schmitz im Aachener Dom

Krefeld In der Dionysiuskirche findet am Mittwoch ab 19 Uhr ein Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Regionalvikar statt.

Die feierlichen Exequien für Domkapitular Pfarrer Heiner Schmitz, Regionalvikar der Region Krefeld, werden am Freitag, 17. Mai, um 10 Uhr im Hohen Dom zu Aachen gehalten. Hauptzelebrant wird Bischof Helmut Dieser sein, predigen wird Weihbischof Johannes Bündgens. Die Totenvesper findet anlässlich der Aufbahrung am Montag, 13. Mai, um 19 Uhr in der Nikolauskapelle statt. Die Überführung von der Nikolauskapelle in das Oktogon, verbunden mit der Komplet, erfolgt am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr. Die Beisetzung ist im Anschluss an die Exequien auf dem Westfriedhof II, Vaalser Straße 334-336, in Aachen. Die Beisetzung wird geleitet von Pfarrer Hans Rolf Funken aus Stolberg. In der Krefelder Dionysiuskirche findet am Mittwoch, 15. Mai, ab 19 Uhr ein Gedenkgottesdienst statt.