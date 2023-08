Weiterbildung in Krefeld möglich Examen zu Pflegefachkraft am Alexianer bestanden

Die Ausbildung an der Alexianer Akademie für Pflege ist aufgeteilt in sechs Kurse mit einer Gesamtkapazität von 150 Plätzen. Die neue Berufsbezeichnung kennzeichnet den Schritt in die Generalistik. Alle Auszubildenden werden künftig als Pflegende für Kinder, Erwachsene oder Senioren dieselben Startbedingungen haben. Zusätzlich bietet die Alexianer Akademie die einjährige Pflegefachassistentenausbildung sowie die Weiterbildung zur Praxisanleitung an.