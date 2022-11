Ehemaliger Krefelder Schulamtsleiter : Jürgen Maas ist neuer Bürgermeister von Gaienhofen

Krefeld Der 58-jährige Kempener war in Krefeld lange Zeit Schulamtsleiter. Nun hat er ein neues Amt inne, als Bürgermeister in Gaienhofen.

Jürgen Maas ist neuer Bürgermeister von Gaienhofen. Die Gemeinde mit etwas mehr als 3300 Einwohnern liegt in Baden-Württemberg am Bodensee . Wie das „Wochenblatt“ meldet, ging der 58-jährige Kempener als Letzter im zweiten Wahlgang ins Rennen und holte 895 der abgegebenen Stimmen. Das entspräche 59,39 Prozent des vorläufigen Wahlergebnisses.

Jürgen Maas ist Baujahr 1964, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Der Diplom-Verwaltungswirt hat in Düsseldorf studiert und war zuletzt als Fachbereichsleiter Schulverwaltung in Krefeld tätig. Für ihn war es nicht die erste Kandidatur als Bürgermeister. Bereits vor einigen Jahren hatte er sich im südbadischen Donaueschingen als Bürgermeister beworben. Von Krefeld weg und hin in die Bodensee-Region habe es ihn seiner Frau wegen gezogen, wie er in einem früheren Interview mit der Rheinischen Post erklärte. Sie lebe „in der Konstanzer Ecke der Bodenseeregion. Folglich verbringe ich einen großen Teil meines Lebens jenseits des Rathauses in dieser schönen Ecke Deutschlands, und nun planen wir eine gemeinsame Zukunft“, sagte er 2019. Das hat er nun mit der gewonnenen Wahl zum Bürgermeister erreicht.