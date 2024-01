Alliierte vertrauten dem Juristen aus St. Tönis Ex-Oberbürgermeister Johannes Stepkes vor 140 Jahren geboren

Am 28. Februar 1946, mittlerweile hatten die Briten in Krefeld das Kommando übernommen, wurde Stepkes dann auf den damals – in den Augen der Briten – wichtigeren Posten des Oberstadtdirektors „befördert“. Anstelle von Stepkes wurde im Februar 1946, noch immer hatten keine freien und demokratischen Wahlen in Krefeld stattgefunden, Wilhelm Warsch zum Oberbürgermeister ernannt. Am 31. März 1949 ging Stepkes dann in den Ruhestand. Er starb am 5. August 1966 im Alter von 82 Jahren in Krefeld.