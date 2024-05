Einspruch gegen Strafbefehl des Amtsgerichts eingelegt Ex-KFC-Boss Ponomarev kommt vor Gericht

Es war eine wilde Zeit für den Fußball in Krefeld: Als der russische „Investor“ Mikhail Ponomarev die Geschicke der Profifußballer maßgeblich bestimmte, ging es aufwärts bis in die Dritte Liga. Dann folgten Rückzug, Schlammschlacht, Zwangsabstieg, Insolvenz. Die Geschehnisse hallen bis heute nach. Drei Vertreter der damaligen Geschäftsführung sind vor dem Landgericht Krefeld angeklagt. Und auch die schillerndste Figur dieser Zeit – Mikhail Ponomarev – muss sich aller Wahrscheinlichkeit nach in einer öffentlichen Hauptverhandlung am Amtsgericht Krefeld den Vorwürfen der Beihilfe zur Untreue stellen. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage am gestrigen Donnerstag mitteilte, habe Ponomarev gegen einen entsprechenden Strafbefehl Einspruch eingelegt. Die Folge: Es kommt zur erwähnten Verhandlung, falls er den Einspruch nicht noch zurückzieht.