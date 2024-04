Amtsgericht Hamburg bestellt vorläufigen Insolvenzverwalter Ex-KFC-Sponsor im Insolvenzverfahren

Die Zeit der Durchhalteparolen scheint vorbei. Jetzt ist es offiziell. Das Amtsgericht in Hamburg hat das Insolvenzverfahren über drei Gesellschaften des in Krefeld ansässigen Start ups „dasbob“ eröffnet. Das ist nach dem Eingang von Strafanzeigen wegen Betrugsverdachts bei den Staatsanwaltschaften in Krefeld und in Hamburg sowie der Warnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) vor dem Vertriebsmodell des Unternehmens der nächste Nackenschlag.