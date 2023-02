Krefelder ausgezeichnet Ex-Chef der AOK ist 40 Jahre ehrenamtlicher Richter

Löns dankte ihm für sein besonders engagiertes und verantwortungsvolles Wirken in diesem wichtigen Amt und verwies auf das vielfältige ehren­amtliche Engagement Rodecks etwa als ehrenamtlicher Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit, als Vorsitzender des Vereins ehrenamtlicher Richter­innen und Richter des Landessozial­gerichts, seinen unermüdlichen Einsatz für Kinder („Aktion Teddybär“), im Deutschen Psoriasis Bund und im Sport. Das Ziel der „Aktion Teddybär“ ist es – seit 1989 – den Krankenhausalltag zu erleichtern und zu verschönern. Hierzu gehören eine kindgerechte Umgebung und Aktivitäten, die den Tag beleben und von der Erkrankung ablenken. Regelmäßige Besuche durch einen Klinik-Clown auf allen Stationen. Aber auch von Puppenspielern sowie Theater- und Clownvorstellungen in den Spielabteilungen.