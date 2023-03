1. April Ex-Bürgermeisterin Karin Meincke feiert 70. Geburtstag

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Krefeld gratuliert der Bürgermeisterin a.D. Karin Meincke zum 70. Geburtstag am Samstag,1. April. „Karin Meincke ist eine Frau, deren herausragende Verdienste für die Stadt Krefeld kaum aufgezählt werden können. Daher möchte ich nicht nur meine Glückwünsche, sondern auch meinen herzlichen Dank für ihr unermüdliches Wirken für unsere Stadt aussprechen“, betont Fraktionsvorsitzender Philibert Reuters. Karin Meincke war von 1994 bis 2020 im Krefelder Stadtrat. Mehr als 21 Jahre war sie zudem Bürgermeisterin der Stadt Krefeld. „Ihre aufrichtige und herzliche Art hat sie – nicht zuletzt auch als Bürgermeisterin – in die Herzen vieler Krefelderinnen und Krefelder gebracht. Dazu kam ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement, das viele Pflöcke in Krefeld eingehauen hat, die heute nicht mehr wegzudenken sind“, so Reuters. Meincke war mehr als 26 Jahre Oberin der DRK-Schwesternschaft. Gleichzeitig engagierte sie sich im karitativen und sozialen Bereich. Sie war maßgeblich an Gründungen wie der Krefelder Hospiz-Stiftung, dem Verein „die Wiege“ und dem Stups-Kinderzentrum beteiligt. Auch wirkte sie als Vorsitzende im Verein „Sport für betagte Bürger“ lange mit. „Nicht umsonst bekam sie schon 2010 das Bundesverdienstkreuz für ihr Wirken überreicht. Aber trotz der Anerkennung, dem Lob und mancher Auszeichnung, am wichtigsten war es ihr immer, den Menschen konkret zu helfen. Auch nach und manchmal während langer Sitzungen sorgte sie sich noch um die Pflege und Unterstützung von Menschen, die sie teilweise mit betreute. Und noch heute ist sie jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt, um für Initiativen wie die Wiege Spenden zu sammeln. An ihrem Geburtstag gilt es aber auch einmal zu feiern“, gratuliert Reuters.