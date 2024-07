Zwischenverfahren dauert noch an Beihilfe zur Untreue – Ex-Bosse des KFC Uerdingen stehen unter Anklage

Neue Spieler, neuer Trainer, neue Liga – beim Fußball-Viertligisten KFC Uerdingen geht der Blick nach vorn. Mit der Aufarbeitung der Vergangenheit muss sich hingegen die Justiz in Krefeld und in Düsseldorf Beschäftigen. Die Landgerichte dort und auch das Amtsgericht in Krefeld müssen über mutmaßlich strafwürdige Vergehen der ehemaligen KFC-verantwortlichen um die schillernde Person des russischen Investors Mikhail Ponomarev beschäftigen und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Krefeld und des Bundesverwaltungsamtes aufarbeiten, bewerten und zu einem Urteil kommen.