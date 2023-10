Jess Thorup spielte für Uerdingen Ex-Bayer-Profi wird Trainer in Augsburg

Es gab Jahre in der Fußball-Bundesliga, da hieß es, wer Profi bei Borussia Mönchengladbach gewesen ist, der wird Trainer: Berti Vogts, Rainer Bonhof, Horst Wohlers, Ewald Lienen, Armin Veh, Lorenz Günther Köstner – sie stellen nur eine Auswahl dar. Einige davon haben als Spieler oder Trainer auch in Krefeld beim FC Bayer 05 Uerdingen Visitenkarten hinterlassen. Inzwischen scheint fast unbemerkt eine frühere Spielergeneration aus der Krefelder Grotenburg im Trainermetier Fußstapfen hinterlassen zu wollen. Nach Bundesliga-Legende Friedhelm Funkel und Siggi Held (zum Beispiel Nationaltrainer Islands) machen sich gerade Ex-Uerdingen-Profis wie Michal Probierz (Nationaltrainer Polens), Horst Steffen (Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg), Dimitrios Grammozis (Ex-FC Schalke 04) und seit dem Wochenende Jess Thorup als Fußballlehrer einen Namen. Thorup, der in den Jahren 1996 bis 1998 für die Blau-Roten aus Uerdingen in der Zweiten Liga in 39 Pflichtspielen die Stiefel schnürte, ist seit dem Wochenende neuer Chefcoach des Erstligisten FC Augsburg. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Enrico Maaßen an und übernimmt den Club auf Tabellenplatz 15 knapp vor den Abstiegsrängen.