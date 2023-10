Ungar spielte Bundesliga Ex-Bayer-Fußballer Juri Kottan ist gestorben

Kottan, den seine Mitspieler und die Fans Juri riefen, ist nun im Alter von 76 Jahren in der Stadt gestorben, in der seine Karriere begonnen hatte – in Budapest. Kottan kam seinerzeit von Linz nach Krefeld. In Österreich war er einer der Lieblinge der Fans des SK Voest Linz, der 1974 die Meisterschaft gewann. Dabei geriet Kottans Start recht holprig: Wegen einer Sperre des ungarischen Verbandes war er zunächst nicht spielberechtigt und hielt sich monatelang durch zusätzliches Training in der Leichtathletik-Abteilung fit. Danach wurde er zu einer der zentralen Figuren der Mannschaft und trainierte unter dem späteren österreichischen Nationaltrainer Herbert Senekowitsch. Kottan kam sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff zum Einsatz.