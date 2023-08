Nach Pro-Russland-Demonstration in Köln Ex-AfD-Politiker Eugen Walter aus Krefeld stirbt bei Autounfall in Geldern

Krefeld · Der Wagen des 36-Jährigen wurde am Montag früh gegen 3.40 Uhr in einem Graben an der B9 in Geldern entdeckt. Eugen Walter hat in Krefeld mehrfach als Russland-Unterstützer für Empörung gesorgt. Diesen Weg ist er konsequent weitergegangen.

23.08.2023, 09:44 Uhr

Mit einem Plakat mit diesem Foto von Eugen Walter ging die AfD 2020 in den Kommunalwahlkampf. Walter kandidierte seinerzeit für Krefeld Westpark. Foto: AFD

Der Mann, der am Montagfrüh bei einem Autounfall auf der B9 in Geldern tödlich verunglückt ist, ist der frühere Krefelder AfD-Politiker Eugen Walter. Der Russlanddeutsche ist in Krefeld nach Ausbruch des Ukraine-Krieges offen als Putin-Sympathisant aufgetreten und hat mehrfach für Empörung gesorgt. Die Krefelder AfD hat sich danach von ihm distanziert und ihn schließlich am 5. September 2022 aus der Partei ausgeschlossen. Walter starb einen Tag nach seinem Geburtstag, den er in Köln bei einer russlandfreundlichen Demonstration begangen hat. Walter wurde 36 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und drei Kinder.