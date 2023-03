Kirchengemeinde Uerdingen feiert Mit dem Bobbycar durch die Michaelskirche

Die Jugendleiterin hat ein solches Projekt bereits in einer Düsseldorfer Kirchengemeinde erlebt, die eine ähnlich große Kirche hat, wie die Michaelskirche. Ein Highlight ist in diesem Rahmen sicherlich am 21. Oktober die Umwandlung des Innenraumes in einen Familien-Indoor-Spielplatz. Unter der Überschrift „Michael‘s Games“ sind kleine und große Besucher zum Spielen und Toben eingeladen. Dann geht es unter anderem auch mit dem Bobbycar durch den Kirchenraum. „Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, vom Orgelboden einen Papierflieger zu starten“, sagt Klute in diesem Zusammenhang mit einem Augenzwinkern.