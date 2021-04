Evangelische Gemeinde Süd in Krefeld : Kleiner Ostergruß für die Senioren im Südbezirk

Krefeld Einen Ostergruß der Evangelischen Gemeinde in Coronazeiten gab es für Seniorenheim-Bewohner im Südbezirk. Die Osteraktion der Evangelischen Kirchengemeinde Krefeld-Süd hat für große Begeisterung gesorgt.

„Gerade in den Zeiten von beschränkten Besuchsmöglichkeiten war es dem Presbyterium wichtig zu zeigen, dass wir an die Senioren denken“, sagt Christine Grünhoff. „Dieser kleine Gruß soll die Coronazeit unterbrechen.“ Ausgeteilt wurden die Geschenktüten von den Mitarbeitern der Einrichtungen. Von dort gab es die Rückmeldung, dass die Beschenkten sich riesig über die Überraschung gefreut haben. „Die einen freuten sich insbesondere über die persönliche Karte, andere über die leckere Schokolade, einige fanden es schön, etwas zum Lesen zu bekommen und einige haben die Geschenktüte auf die Seite gestellt, damit sie sie pünktlich zu Ostern aufmachen können“, so das Feedback von den Bewohnern in den Seniorenheimen. Insbesondere die Schafe seien gut angekommen: „Die Schäfchen, soweit sie heute schon entdeckt worden sind, kamen ebenfalls sehr gut an, dekorieren jetzt die Nachttische und liegen flauschig wollig in der Hand der Beschenkten. Von daher sagen wir im Namen unserer Bewohner und Bewohnerinnen vielen lieben Dank für diese wunderbare Art und Weise, an Ostern an die Menschen zu denken und sie zu beschenken.“