Europa-Zentrale sitzt in Krefeld-Fichtenhain : China-Konzern XCMG auf dem Vormarsch

Im Jahr 2013 eröffnete der chinesische Konzern XCMG seine Europa-Zentrale mit Forschungszentrum in Krefeld. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Der chinesische Baumaschinenhersteller XCMG betreibt seit fast zehn Jahren in Fichtenhain in Krefeld ein Forschungszentrum samt Europa-Zentrale. Die Arbeit in der Seidenstadt ist nicht ganz unwesentlich für den weltweiten Erfolg des Konzerns.