Sportvereinen in Aufruhr : Mögliches EU-Verbot für Kunstrasenplätze wühlt Vereine auf

Die EU prüft, ob Kunstrasenfelder wie dieses vor der Grotenburg nicht verboten werden sollen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Von den Kunstrasenplätzen sollen große Mengen Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Die UWG hat dazu eine Nachfrage an die Verwaltung gerichtet.

Mit einer Anfrage an die Verwaltung hat UWG-Ratsherr Andreas Drabben ein Thema in die Krefelder Politik eingebracht, das die Fußballwelt in ganz Deutschland aufwühlt: Die EU erwägt ein Verbot von Kunstrasenplätzen, weil von diesen Plätzen Mikroplastik in erheblicher Menge in die Umwelt abgegeben werden soll. Je nach Schärfe der Detailregelungen wäre ein solches Verbot für viele Vereine eine Katastrophe. Pro Platz fallen nach bisherigen Schätzungen zwischen 100.000 und 500.000 Euro Umbaukosten an.

Hintergrund: Nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Umwelt, Sicherheit und Energietechnik in Oberhausen stehen Kunstrasenplätze bei den Mikroplastik-Verursachern in Deutschland an Platz fünf - hinter Autoreifenabrieb, Freisetzung bei der Abfallentsorgung, Asphalt-Abrieb und Pelletverlusten. Pro Jahr gelangen demnach von Fußballfeldern deutschlandweit rund 11.000 Tonnen Mikroplastik ins Grundwasser und in die Umwelt.

Die Sorge vor Mikroplastik hat die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) auf den Plan gerufen. Diese Behörde ist maßgeblich für die Zulassung von Chemikalien in Europa. Die EU-Kommission hatte die ECHA beauftragt, Maßnahmen gegen Mikroplastik-Emmissionen zu entwickeln. So sind auch Kunstrasenplätze ins Visier der ECHA geraten. Nach Medienberichten sammelt die Behörde bis September Stellungnahmen und will bis 2020 Vorschläge für die EU-Kommission über die Zukunft von Kunstrasenplätzen machen.

Der Deutsche Olympischer Sportbund (DOSB) und der Deutsche Fußballbund (DFB) verhandeln darüber bereits intensiv mit der ECHA. Nach einer Mitteilung des DOSTB hat die ECHA im März vorgeschlagen Kunststoffgranulate zur Verwendung bei Kunstrasen zu verbieten. Die deutschen Sportverbände ringen nun um eine Übergangsfrist von mindestens sechs Jahren. Sie sei „notwendig, um die hohen Investitionen für die Sanierungen der mehr als 6.000 kommunalen und sportvereinseigenen Kunstrasenspielfelder unterschiedlichsten Alters in Deutschland leisten und den Sportbetrieb auf den betroffenen Sportanlagen aufrechterhalten zu können“, erklärt der DOSTB dazu.

Die Vereine sind landauf, landab in heller Aufregung. Der Hessische Rundfunk berichtet von einer Umfrage unter hessischen Vereinen in Großstädten, wonach die Sanierung eines Kunstrasenplatzes zwischen 100.000 und 500.000 Euro kosten würde. Demnach müsste der aus Kunststoffgranulat bestehende Untergrund des Kunstrasens ausgetauscht werden.