Sparkasse Krefeld kündigteTausende Sparverträge Etlichen Bankkunden droht Verjährung von Ansprüchen

“Die Verbraucherzentralen haben bereits über 10.000 langfristige Sparverträge von verschiedenen Banken und Sparkassen überprüft und nachgerechnet. Verbraucher haben in den nachgerechneten Fällen nach Auffassung der Verbraucherzentralen durchschnittlich rund 3600 Euro zu wenig Zinsen erhalten. In der Spitze haben Verbraucherzentralen einen Nachforderungsanspruch von Verbrauchern gegen ihr Kreditinstitut in Höhe von rund 78.000 Euro errechnet. Die Höhe der Zinsnachforderung hängt vom regelmäßigen Sparguthaben ab sowie der Vertragslaufzeit und dem verwendeten Referenzwert“, informiert die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Ansprüche verjähren allerdings drei Jahre nach Kündigung der Prämiensparverträge.