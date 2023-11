Denkmal barg Überraschungen Et Bröckske wird Anfang 2024 eröffnet

Ein Denkmal zu sanieren, ist nicht einfach. Doch mit den Herausforderungen auf dem Weg, das Bröckske nach einem Jahrzehnt des Leerstands in die Neuzeit zu führen, wuchs „eine Liebe“ zum Objekt, das in vielen Krefelder Köpfen als Traditions-Brauerei umhergeistere, erklärte Projektentwickler Arne Grundmann am gestrigen Freitag bei der Vorstellung der Räume im Rohbau des 15 Millionen Euro teuren Vorhabens. Dass es sich bei den Äußerungen des Geschäftsführers des Kölner Qvadrat Familien Offices nicht nur um Marketingsprüche zum Auftakt der Vermarktungsphase handelt, unterstrich Grundmann mit der Ankündigung, dass Et Bröckske im Bestand des Familienunternehmens aus der Domstadt bleiben soll.