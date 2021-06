Kellergeschoss des Krefelder Brauhauses bleibt erhalten : Et Bröckse verharrt im Stahlkorsett

Die denkmalgeschützte Fassade des historischen Brauausschanks Et Bröckske ist mit einem Metallkorsett aufwendig vor dem Einsturz gesichert. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Ein Stahlkorsett stützt die historischen Fassaden des ehemaligen Brauausschanks Et Bröckske an der Marktstraße in der Innenstadt. Betongewichte verleihen der Konstruktion die notwendige Standfestigkeit.