Gastbeitrag zu Stadtentwickung von Krefeld Die Wälle als Gartenraum – ein Essay der Initiative Stadtkultur

Die Initiative Stadtkultur sieht sich als „think tank“ für Stadtideen, arbeitet unabhängig und multidisziplinär in den Bereichen Design, Stadtentwicklung und Architektur. Leitidee ist eine ganzheitliche Betrachtung stadtrelevanter Aspekte von Mobilität und Umwelt, über Baukultur bis Handel. Ziel ist es, aus einem stadthistorisch wertschätzenden Verständnis heraus Potenziale zu nutzen und kooperativ Perspektiven für eine neue Stadtkultur zu erarbeiten. Mitglieder sind Florian Funke, Claudia Schmidt, Birgit Schmitz, Carolin Krebber, Jochen Usinger, Barbara Schweikart, Christoph Tölke, Harald Hullmann und Siegfried Gronert.

Unser Autor Siegfried Gronert: Jahrgang 1946, geboren in Magdeburg, Studium an der Werkkunstschule Krefeld und Examen als Industrie-Designer, Studium der Kunstgeschichte, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und der Philosophie an der Universität zu Köln und am University College in London. Promotion zum Dr. phil. an der Universität zu Köln. Von 1993 bis 2011 Professor für Geschichte und Theorie des Design an der Bauhaus-Universität Weimar.