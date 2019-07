Escape-Room Stadtarchiv Krefeld : Das dunkle Geheimnis der von der Leyens

Juliane Behrens, Berit Rother, Lara Rheims und Pia Szymanowski (v.l.) blättern in Unterlagen und lösen Rätsel, um am Ende hinter das Geheimnis der Seidenbarone zu kommen. Foto: Schalljo

Krefeld Im Stadtarchiv Krefeld gibt es einen Escape-Room. Dabei geht es darum, eine Begebenheit aus dem 19. Jahrhundert rund um die Familie von der Leyen zu entschlüsseln. Wir haben uns der Herausforderung gestellt.

Von Sven Schalljo und Pia Szymanowski

Unerbittlich rinnt der Sand durch die Sanduhr am Eingang zum Escape-Room. Genau eine Stunde haben wir Zeit, das dunkle Geheimnis der Seidenbaronsfamilie von der Leyen zu ergründen. Immer wieder können wir mit einem Blick auf die große Uhr abschätzen, wie lange uns noch bleibt. Wir, das sind fünf Spieler, die Autoren, sowie Lara Rheims, Berit Rother und Juliane Behrens. Wir sind (auch) in der Geschichte Reporter, die versuchen sollen, die teils fiktive und teils der Realität entnommene Geschichte zu lösen, die die Mitarbeiter des Stadtarchivs ersonnen haben. In dieser wurde ein bislang unentdeckter Raum des Krefelder Rathauses, früher das Stadtpalais der von der Leyens, geöffnet. Dort ruhen noch unbekannte Dokumente, Rätsel und ein dunkles Geheimnis um Konrad von der Leyen, der seinerzeit das Gebäude an die Stadt verkauft hat.

Anders, als der Name „Escape-Room“ vermuten lässt, geht es nicht darum, den Ausgang zu finden. Wir müssen in der festgelegten Zeit viele unterschiedliche Aufgaben lösen, um schließlich herauszufinden, was vor über 100 Jahren ‚wirklich’ geschah. Die Aufgaben sind durchaus vielfältig, reichen von Geschicklichkeit über Beobachtungsgabe, Kombinationsvermögen bis zu einem Stückchen Dreistigkeit.

Info Escape-Room im Stadtarchiv ist kostenlos Gruppen von vier bis sechs Personen können den Escape-Room kostenlos buchen. Termin ist jeweils Donnerstags um 16 Uhr. Die Spieldauer beträgt eine Stunde. Hinzu kommt nachfolgend rund eine halbe Stunde Besichtigung des Archivs. Anmeldungen erfolgen ausschließlich per Email unter stadtarchiv@krefeld.de. Für Rückfragen steht Sabine Weber unter Sabine.Weber@krefeld.de und 02151/862718 zur Verfügung.

Zu viel verraten wollen und dürfen wir an dieser Stelle von der Geschichte natürlich nicht. Doch so viel sei gesagt: Hier und da bleibt man stecken und muss die Dinge neu denken – und es hilft sehr, altdeutsche Handschrift lesen zu können. Die Entzifferung eines Wortes in dieser kostet uns so viel Zeit, fast fünf Minuten knobeln wir gemeinsam, dass wir beinahe an der Vorgabe von einer Stunde scheitern.

Wenn wir einmal nicht weiter wüssten, wäre Sabine Weber, die für den Escape-Room verantwortliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs jederzeit zur Stelle. Immer wieder schaut sie auch herein und gibt den ein oder anderen Kommentar ab. Einmal ist es auch ein Tipp, der uns tatsächlich viel Zeit erspart. Es gibt auch keinen klar vorgegebenen Lösungsweg. Hier und da führen mehrere Wege zu Ziel. Und auch die ein oder andere alternative Lösung machen wir uns zunutze. Das alles ist von Erfolg gekrönt, denn als wir endlich das Dokument in den Händen halten, das alles auflöst, sind noch eine Hand voll Körner nicht durch die erwähnte Sanduhr gelaufen. Nach 58 Minuten wissen wir, welch dunkles Geheimnis die berühmte Krefelder Familie (zumindest in der Fiktion) umweht.

„Längst nicht jede Gruppe schafft es in der Zeit, das Rätsel zu lösen“, erzählt Weber. Es ist, was es sein soll: eine Herausforderung. Wer die Prüfung besteht, der bekommt am Ende eine Urkunde, in die auch die Zeit eingetragen wird. Außerdem gibt es für jeden Teilnehmer ein Lesezeichen des Stadtarchivs. Auf diesem sind dann übrigens auch die Buchstaben der altdeutschen Handschrift „übersetzt“, die zuvor solche Probleme machten.

Nun ist der Tag aber noch nicht vorbei, denn nach Ende des Spiels geht es für Spieler des Escape-Rooms in das Magazin des Archivs selbst. „Das ist unser Allerheiligstes, und Besucher kommen hier normalerweise nicht rein“, sagt Weber. Grund ist, dass hier alles streng klimatisiert sein muss. Außerdem bestünde die Gefahr von Diebstahl oder dem Austausch von Dokumenten. „Damit wäre unsere Quellensicherheit in Gefahr“, erläutert die Archivarin. Sie zeigt uns nun Originalunterlagen aus dem 19. Jahrhundert, die den größten Teil der soeben herausgefundenen Geschichte untermauern. „Wir haben eigentlich nur eine Sache interpretiert und dazu erfunden. Vielleicht stimmt es ja sogar“, sagt Weber grinsend.