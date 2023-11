Brauchtum in Krefeld „Es war bewegend“ – Krefelds erste Flüstersitzung

Flüstern? Im Karneval? In einem Brauchtum, zu dem Lautstärke gehört wie der Schall zur Fanfare? Tatsächlich gehörte Flüstern zum Programm der ersten Krefelder Flüstersitzung, aber nur in einem Punkt: Die Gäste waren gewillt, während der Auftritte von Büttenrednern Höflichkeit und Respekt gegenüber dem Menschen auf der Bühne und den Mitzuhörern im Saal zu wahren und sich nicht lautstark zu unterhalten. Dieses unschöne Phänomen, über deren Ursachen man lange nachdenken kann, hatte Mösche-Männekes-Präsident Andreas Jörissen im vergangenen Jahr zum Anlass für eine einmalige Kampagne im Karneval genommen: Er startete die Initiative „Ruhe im Saal“. Nun also ging am Freitag im Stadtwaldhaus die erste „Flüstersitzung“ über die Bühne, und sie war in einer weiteren Hinsicht innovativ: Es hatten sich vier Vereine zusammengetan. Das Interesse war groß, der Abend rasch ausverkauft. „Es war ein wahnsinnig bewegender Abend mit einem sehr diszipliniertem Publikum, was Freude an den Redebeiträgen hatte“, resümierte Jörissen am Tag danach.