Martinszug in Traar : St.-Martin-Erzähler von Traar seit 60 Jahren im Einsatz

So schön war der Martinszug 2022 in Traar

Krefeld-Traar Der Martinszug von Traar ist in diesem Jahr rekordverdächtig lang. Und er hat eine ganz besondere Personalie: Werner Chargé erzählt seit 60 Jahren am Martinsfeuer die St. Martin-Geschichte. Er denkt ans Aufhören – sein Nachfolger ist überraschend jung.

(vo) Der diesjährige Martinszug in Traar ist mit einer Personalie verbunden, die viele Traarer berührt, weil es um Kindheitserinnerungen geht: Werner Chargé, der seit Jahrzehnten am Martinsfeuer die Martinsgeschichte erzählt und dessen Stimme viele, die heute erwachsen sind, seit ihrer Kindheit begleitet hat, begeht in diesem Jahr ein Jubiläum: Er ist seit sage und schreibe 60 Jahren Erzähler der Geschichte von der Mantelteilung. So langsam denkt auch er ans Aufhören. „Er ist dabei, seinen Nachfolger einzuarbeiten“, berichtet Stefan Mosch, Leiter des Martinskomitees im Bürgerverein Traar.

Mosch gehört auch zu denen, die Chargé von Kindesbeinen an kennen und bis heute eine Gänsehaut bekommen, wenn er dessen Stimme wieder hört – so klingt Heimat! Der Nachfolger ist bereits bestimmt: Es wird Jonas Aliotta, „ein Junge von 13, 14 Jahren“, sagt Mosch. Dass der Martinserzähler jung beginnt, ist auch Tradition, denn auch Chargé hat in dem Alter damit begonnen, den Kindern von Traar die Martinsgeschichte zu erzählen.

Der Zug durch Traar ist in diesem Jahr ist rekordverdächtig. „Es war phänomenal; der Zug war ewig lang“, berichtet Mosch, „wir haben 880 Tüten verpackt; heißt: Da waren mehr als 1000 Kinder.“ Den Zugweg säumten geschätzt bis zu 3500 Menschen, Gärten und Häuser seien auf das Schönste geschmückt gewesen. Mosch erwähnt besonders eine riesige leuchtende grüne Raupe der Familie Molderings – in Traar eine kleine Attraktion, da die Familie bekannt ist für ihre originellen Beiträge zum Martinsschmuck. Was Mosch auch begeistert und gerührt hat, ist, dass die Kinder viel gesungen haben – text- und melodiesicher.