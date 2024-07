Daten zum Krankenstand Krefelder fehlen häufiger bei der Arbeit als der Landesschnitt

Aber woran liegt es, dass Krefeld über dem Schnitt liegt? „Das ist sehr schwierig, herauszufinden“, sagt TK-Sprecher Christian Elspas. Unter anderem spiele die Altersstruktur einer Stadt eine Rolle, ebenso die Sozialstruktur. Und, in welchen Branchen die meisten Menschen eben arbeiten: In Städten, in denen viele Erwerbstätige einer körperlich anstrengenden Arbeit nachgingen, sei der Wert höher – etwa in den Ruhrgebietsstädten. In Universitätsstädten hingegen, in denen viele junge Menschen leben, sei der Wert entsprechend niedriger. Das zeigen auch die Zahlen der Krankenkasse: Am seltensten fehlen demnach die Bonnerinnen und Bonner bei der Arbeit mit durchschnittlich 15,63 Fehltagen. Am häufigsten krank waren Erwerbstätige in Gelsenkirchen, das auf eine Quote von 27,85 Fehltagen pro Kopf kommt.