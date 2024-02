Innenstadtentwicklung in Krefeld Erwerb der Kaufhof-Immobilie durch die Stadt ist nicht unrealistisch

Als der Rat in seiner jüngsten Sitzung Oberbürgermeister Frank Meyer ein Verhandlungsmandat auch für den Kauf des alten Kaufhof-Gebäudes übertragen hat, hat er damit keiner Illusion das Wort geredet. Wie eine Nachfrage bei Wirtschaftsförderer und -dezernent Eckart Preen ergab, sind andere Städte diesen Weg gegangen oder wollen ihn gehen. „Was andere Städte betrifft, wissen wir aus Hamburg, Neuss, Offenbach und Hanau, dass dort die Kommune die jeweilige Handelsimmobilie erwerben will beziehungsweise dies bereits getan hat – in Offenbach beispielsweise zur Unterbringung der Stadtbücherei“, erklärte Preen auf Anfrage. Der Rat hatte das ursprünglich nur für eine Anmietung ausgelegte Mandat auf Anregung der CDU erweitert; Meyer kann jetzt auch über einen Kauf des Gebäudes verhandeln. Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsdezernat hatten unter Preens Leitung den Vorschlag erarbeitet, auf zwei Etagen in dem Gebäude die Volkshochschule unterzubringen.