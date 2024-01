Hochwassermarke 1 liegt bei 9,50 Meter Krefelder Pegel Krefeld erwartet fürs Wochenende die nächste Hochwasserwelle

Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) hat zum Jahreswechsel am Rhein leicht sinkende Pegelstände verzeichnet, seit Donnerstag, 4. Januar, steigt der Rheinpegel jedoch wieder an. Die Prognose der Bundesanstalt für Gewässerkunde erwartet den Scheitelpunkt in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar mit einem Pegel von rund acht Meter in Düsseldorf. „Damit bleibt auch diese Welle sehr wahrscheinlich unter der Hochwassermarke 1, welche bei 8,50 Meter Düsseldorfer Pegel, 9,50 Meter Krefelder Pegel, liegt“, so ein KBK-Sprecher. „Ein erneutes Überspülen der unteren Werft ist durchaus möglich, mit Gefahren für das Krefelder Stadtgebiet ist jedoch nicht zu rechnen.“ Die Abgänge zur unteren Werft sind bereits seit Wochen gesperrt und der Zutritt zum Werftgelände ist verboten. Der KBK bittet alle Besucherinnen und Besucher der Rheinpromenade, die untere Werft nicht zu betreten, denn das Hochwasser stellt insbesondere für Kinder eine erhebliche Gefahr dar.