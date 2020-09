Mehr offene Stellen in der Region : Erstmals während der Pandemie gibt es weniger Arbeitslose in Krefeld

Krefeld Die Arbeitslosenquote liegt im September in der Stadt Krefeld mit 14.105 Menschen ohne Job bei 11,5 Prozent. Im August waren es noch 11,8 Prozent gewesen. Auch die Stellenseite zeigt insgesamt eine positive Tendenz.

Die Agentur vermeldet für September eine Belebung auf dem Krefelder Arbeitsmarkt trotz Corona. Erfreulich: Die Arbeitslosenzahl verringert sich erstmals wieder während der Pandemie. „Heute freue ich mich, positivere Nachrichten vom Krefelder und Viersener Arbeitsmarkt verkünden zu können: Wir verzeichnen aktuell 689 Arbeitslose weniger als im Vormonat. Damit verringert sich erstmalig während der Pandemie die Arbeitslosenzahl. Natürlich sind die Zahlen höher als im Vorjahr, doch gerade in den aktuellen Zeiten ist diese Trendumkehr erfreulich. Vor allem das Instrument der Kurzarbeit verhindert ein größeres Anwachsen der Zahl der Arbeitslosen. Des weiteren steigt die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen weiter kontinuierlich an, die Nachfrage bei den Arbeitgebern ist also da“, so Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, über die aktuellen Arbeitsmarktdaten.