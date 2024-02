Krefelder Hafen ist Mitglied Erstmals Frau an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft Häfen in Nordrhein-Westfalen

Mit 5,5 Millionen Tonnen jährlicher Verkehrsleistung behauptet sich Krefeld inzwischen als viertgrößter öffentlicher Binnenhafen in Nordrhein-Westfalen. Seit Längerem ist die Hafen Krefeld GmbH &Co KG Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Häfen NRW. Das gilt auch für den Minderheitsgesellschafter am Krefelder Rheinhafen – die Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co KG. Die besitzt 49 Prozent. Die restlichen 51 Prozent hält die Stadt Krefeld.