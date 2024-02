Karneval 2024 in Krefeld „Bauer Astrid“ – Gellep schreibt Karnevalsgeschichte mit Krefelds erstem weiblichen Dreigestirn

Es ist ein Stück Karnevalsgeschichte für Krefeld, das gerade in Gellep-Stratum geschrieben wird: Erstmals in der Geschichte der Stadt hat der KG Blau-Weiß Krefeld Gellep-Stratum 1962 ein weibliches Dreigestirn ausgerufen. Die Karnevalsgesellschaft ist damit Teil einer regelrechten Bewegung im deutschen Karneval. In der Karnevalshochburg Köln ist gerade das erste Frauen-Dreigestirn von der Bürgergesellschaft Köln ernannt worden – dort fast ein Politikum, denn die drei Frauen erklärten, die kölsch-karnevalistische Männerwelt durchlüften zu wollen. Weibliche Dreigstirne gibt es in dieser Session erstmals auch in Aachen, seit 2023 im Hunsrück und im Bergischen, 2020 stand erstmals ein weibliches Dreigestirn an der Spitze des Tönisvorster Karnevals. Dreigestirne bestehen bekanntlich aus Prinz, Bauer und Jungfrau, in Köln werden alle drei Figuren von Männern repräsentiert.