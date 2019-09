Auftakt der Sinfoniekonzerte : Neue Sichtweise auf das Werk von Johannes Brahms

Krefeld Beim ersten Sinfoniekonzert der Saison gab Gastdirigent Stefanos Tsialis Einblicke in Brahms‘sche Kompositionsstrukturen. Sophie Pacini brillierte mit dem Klavierkonzert.

Gast Stefanos Tsialis, Chefdirigent sowie Künstlerischer Leiter des Athener Staatsorchesters und international bei führenden Orchestern gefragt, war viele Jahre am Staatstheater Meiningen tätig, wo einst Brahms als Dirigent wirkte. Die in dieser Zeit bei den Proben aufgezeichneten Notizen studierte Tsialis und unterzog seine Brahms-Interpretationen einer gründlichen Revision. Die klanglichen Ergebnisse sind teils frappierend, was sich im gut besuchten Seidenweberhaus vor allem im ersten Satz der Sinfonie zeigte. Die „ausgezeichneten und für Anregungen immer offenen Niederrheinischen Sinfoniker“ (so hatte es der mit höchster Sorgfalt und Eindringlichkeit leitende Dirigent im Vorfeld bemerkt), artikulierten viel intensiver, reduzierten konsequent ihr Vibrato, loteten das dynamische Spektrum bis in die Extreme aus und erreichten so eine durchsichtige, lichte Wiedergabe, die auch den Zuhörern wohltat. Die Holzbläser wetteiferten in kostbaren Soli, die Hörner steuerten Pastellfarben bei, die Posaunen blieben auch im Forte immer edel, und die Streicher formten das eingängige Thema des überwältigenden Schlusssatzes, das vermutlich als ein spätes Gedenken an den 1856 verstorbenen Robert Schumann anzusehen ist, mit Inbrunst aus. Insgesamt war es ein großartiger und umjubelter Abschluss des Konzertabends, der mit der fein austarierten „Coriolan-Ouvertüre“ von Ludwig van Beethoven bereits verheißungsvoll begonnen hatte.