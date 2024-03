Aktion mit Kindertafel und Mobifant Krefelds erstes „Sattmobil“ sättigt hungrige Kinder in den Bezirken

Das Ehepaar Lydia und Reno Müller – in Krefeld unter anderem bekannt als Ausrichter der „Gartenwelt“ – haben einen Feuerwehrwagen an die Kindertafel gespendet. Das Fahrzeug soll als „Sattmobil“, also als mobile Essensausgabe, zum Einsatz kommen, unter anderem an den Plätzen, an denen der Mobifant Station macht. „Wir sind glücklich über diese Möglichkeit“, sagt Tanja Kirsch-Boy, ehrenamtliche Leiterin der Kindertafel. Grund: Viele Kinder, die regelmäßig Mobifant-Gäste sind, sind schlicht und einfach hungrig. „Und Hunger macht aggressiv“, sagt Kirsch-Boy.