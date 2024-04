Temperaturen bis 27 Grad Zum ersten Mal T-Shirt-Wetter – Krefeld geht raus!

Krefeld · Ohne dicke Jacke, dafür aber mit einem dicken Eis in der Hand – so genossen viele Krefelder an diesem Wochenende die ersten richtig warmen Tage des Jahres. In den Parks und Biergärten war mächtig was los. Wir haben uns umgeschaut und viele Bilder gemacht.

07.04.2024 , 14:48 Uhr

64 Bilder So schön war der erste warme Tag in Krefeld 64 Bilder Foto: Bärbel Kleinelsen

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld