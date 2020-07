Eröffnung am 2. August : Wie es sich auf der neuen Krefelder Promenade fährt

Krefeld Der Startschuss für die neue Krefelder Promenade naht. Anfang August wird das erste Teilstück zwischen der Oberdießemer Straße und Weiden für Radfahrer und Spaziergänger freigegeben.

In wenigen Wochen wird der erste Teilabschnitt der Krefelder Promenade offiziell eröffnet. Das hat der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Am Sonntag, 2. August, werden die Stadt Krefeld und der Kommunalbetrieb die Strecke zwischen Oberdießemer Straße und Weiden für Radler und Spaziergänger freigeben. Für diesen Tag seien „bestimmte Aktivitäten dort vorgesehen, deren Planung sich derzeit in der Abstimmung befinden“, schreibt KBK-Sprecherin Monika Blum. Was genau an dem Tag stattfinden wird, soll bald im Detail bekannt gegeben werden.